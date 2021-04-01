Группа депутатов ЕП призвала заморозить помощь ЕС Грузии после провала политдиалога

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Европейского парламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии после провала попыток политического диалога между властью и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниэльсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом говорится в опубликованном в четверг вечером заявлении группы депутатов Европарламента.

"И правящая партия, и основные оппозиционные партии, участвовавшие в переговорах, виноваты в таком результате, при этом особая ответственность лежит на правящей партии, - говорится в заявлении. - В результате отказа политических партий идти на компромисс грузинские власти не должны ожидать возвращения к отношениям с ЕС, как будто ничего не произошло. Европарламент, в частности, призывает к приостановке дальнейших выплат финансовой помощи Грузии и включения дополнительных условий в программу макрофинансовой помощи и в европейские программы поддержки бюджета Грузии", - отмечается в документе.

Депутаты потребовали от правящей партии Грузии активизировать усилия по проведению реформ избирательной и судебной системы.

Грузия должна получить от ЕС в течение 2021 года порядка €60 млн макрофинансовой помощи. Европейский парламент не имеет полномочий принимать решения о реализации программ помощи, его голос имеет лишь совещательное значение. Эти решения принимают Еврокомиссия и Совет ЕС.

Даниэльсон по личному указанию Шарля Мишеля находился в Тбилиси с 28 по 31 марта для содействия в урегулировании политического кризиса в Грузии. Его миссия завершилась провалом. Он провел несколько встреч как с представителями властей, так и оппозиции. За день до отъезда дипломату удалось усадить стороны за стол переговоров, однако соглашение не было достигнуто.