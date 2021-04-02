Экс-премьер Италии обещал реорганизовать партию "Движение "5 звезд"

РИМ, 2 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил свой вклад в реорганизацию "Движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на ассамблее партии в четверг вечером.

"Я предложу новый устав, который позволит "Движению" сохранить свои сильные стороны, с одной стороны, с другой - четко определить организационные и политические линии", - сказал Конте. Он указал, что принимает предложение сделать вклад в реорганизацию "Движения". "Это не операция по ребрендингу или политическому маркетингу, но смелый шаг по реорганизации партии, вписавшей важную страницу в недавнюю историю, не отрицающей своего прошлого", - сказал Конте.

Профессор частного права и адвокат возглавил правительство после выборов в 2018 году, по итогам которых не без сложностей была создана правящая коалиция "Движения" и партии "Лига". Кандидатуру Конте в премьеры как "третьего лица" предложили "пятизвездные". Конте до сих пор не был членом "Движения". Он остался во главе кабинета после выхода "Лиги" из коалиции и создания нового правящего альянса "Движения" и Демократической партии. Конте был вынужден подать в отставку в начале года после утраты поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента из-за выхода из коалиции небольшой партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия". Сразу после этого "Движение" пригласило Конте возглавить партию. С ним связывают надежду на преодоление внутреннего кризиса партии, которая с момента нахождения у власти значительно утратила поддержку итальянцев.

Свою поддержку Конте выразили представители партии, включая министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, а также основатель "Движения" комик и блогер Беппе Грилло.