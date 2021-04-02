СМИ: арестованные в Марокко члены ИГ хотели атаковать военные базы, парламент и церковь

РАБАТ, 2 апреля. /ТАСС/. Члены связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) террористической ячейки, которые были арестованы в конце марта на северо-востоке Марокко в результате серии спецопераций спецслужб, планировали атаковать на территории королевства военные базы, парламент, церковь и ночные клубы. Об этом пишет в пятницу газета Assabah со ссылкой на источники в органах безопасности.

"Члены террористической ячейки, арестованные в городе Уджда, спланировали множество террористических атак. Они намеревались напасть на марокканских солдат, несущих службу близ границы с Алжиром, убить туристов, атаковать парламент, управление сил безопасности в Уджде, церковь, тюрьму в Сале (пригород Рабата), а также совершить атаки на посетителей отелей и ночных клубов", - пишет издание.

По его сведениям, в числе приоритетных целей террористов значились базы Королевских вооруженных сил Марокко, расположенные близ границы с Алжиром. Активисты ИГ, указывает Assabah, "планировали напасть на марокканских военнослужащих, украсть их оружие для использования против алжирских солдат с целью спровоцировать войну между Марокко и Алжиром".

Нейтрализованная ячейка состояла из четырех человек в возрасте от 24 до 28 лет, которые ранее присягнули на верность главарю ИГ. Как ранее сообщили в МВД, злоумышленники планировали "присоединиться к лагерям "Исламского государства", расположенным в зоне африканского Сахеля, для участия в боевых действиях". Кроме того, они намеревались осуществить "террористические атаки против жизненно важных национальных объектов, учреждений безопасности и военных баз на территории Марокко".

Операции по задержанию были проведены сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Силовое ведомство создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.