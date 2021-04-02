Власти США задержали двух американцев, намеревавшихся вступить в ряды ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти США задержали двух американских граждан, направлявшихся на Ближний Восток с целью вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

По данным властей, американские граждане Джеймс Брэдли и его жена Арва Мутана были задержаны 31 марта в морском порту в штате Нью-Джерси по подозрению в попытке присоединиться к ИГ. Как уточняется на сайте Минюста, Брэдли и Мутана уже некоторое время находились под контролем американских спецслужб.

В заявлении ведомства подчеркивается, что мужчина ранее предположительно присягнул на верность ИГ и изъявлял желание вступить в ряды боевиков. При этом у властей имелись сведения о том, что задержанные также планировали осуществить атаку на территории США, в том числе - на территории военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) или другого военного учебного заведения. Позднее, как отмечается в документе, Брэдли узнал, что находится под контролем властей, в связи с чем предпринял попытку вместе с супругой направиться на грузовом судне в Йемен, где они планировал вступить в ряды террористической организации.

В четверг Брэдли и Мутана предстали перед судом в Нью-Йорке. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью предоставления поддержки террористической группировке. В общей сложности задержанным грозит до 40 лет тюремного заключения.