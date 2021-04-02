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Встреча премьер-министра Японии с президентом США пройдет 16 апреля в Вашингтоне

Ожидается, Ёсихидэ Суга должен стать первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с Джо Байденом

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с новым американским президентом Джо Байденом состоится 16 апреля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Встреча пройдет в Вашингтоне 16 апреля", - отметил он.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что встреча Суги и Байдена, которая, по данным местных СМИ, должна была состояться в США 9 апреля, может быть отложена. Официально эту дату стороны не называли.

Как ожидается, японский премьер должен стать первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с Байденом. Перед поездкой Суга пройдет вакцинацию от коронавируса. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят Китай, КНДР, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.

В новость внесены изменения (04:55 мск) - приводится информация о дате, меняется источник.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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