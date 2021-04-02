СМИ: за обвиняемым в шпионаже в пользу России итальянцем следили

РИМ, 2 апреля. /ТАСС/. Скрытые камеры наблюдения были установлены в офисе сотрудника итальянского Генштаба Минобороны Вальтера Биота, арестованного по обвинению в передаче секретных данных. Как пишет в пятницу газета Il Messaggero , камера, установленная в середине марта после сигнала компетентного управления министерства, запечатлела, как Биот делал на телефон фотографии конфиденциальных документов.

Всего следователи обнаружили 181 документ, касающийся деятельности НАТО, из которых девять отмечены грифом "высокой секретности" и 47 "секретно" (вторая и третья степень секретности в четырехступенчатой классификации). Газета пишет, что материалы потом переносились на носитель данных, который Биот прятал в пачке таблеток. Как сообщалось ранее, за данную информацию итальянец должен был получить €5 тыс.

В четверг судья предварительного следствия Анджела Минунни постановила оставить Биота под стражей, охарактеризовав его деятельность как профессиональную. По данным Il Messaggero она также указала на необходимость расследовать, есть ли "другие ответственные за сбор и передачу секретной информации". Параллельно собственное расследование намерена открыть военная прокуратура.

Биот был задержан во вторник вечером сотрудниками специального подразделения карабинеров вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.