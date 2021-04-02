Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия многого достигли в союзном строительстве

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который является председателем Высшего Государственного совета Союзного государства, поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что страны многого достигли в союзном строительстве, которое будет и далее отвечать интересам граждан. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Двадцать пять лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, ставший отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов, - говорится в поздравлении. - За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве". Лукашенко выразил убеждение, что взаимодействие в рамках Союзного государства, основанное "на принципах суверенного равенства, будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России".

Как отметил белорусский лидер, в Союзном государстве сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян.

Вызовы и угрозы

Лукашенко заявил, что консолидация в СГ позволяет оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз. "Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между двумя странами стало объединение усилий в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Президент считает очевидным, что "россияне и белорусы кровно заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств". "Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, подтверждая правильность выбранного двадцать пять лет назад курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рамках Союзного государства", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что договор об образовании Сообщества Белоруссии и России позволил двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности. "За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве", - констатировал президент. По его словам, страны не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре.

В числе общих достижений белорусский лидер назвал совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализацию многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества, по его словам, стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.