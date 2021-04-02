Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потому - 2"

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Франция и Германия придерживаются разных позиций по проекту "Северный поток - 2", но ведут дискуссии для их сближения. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Наши подходы не совпадают", - сказал он, комментируя позиции Парижа и Берлина по этому проекту. "Но мы ведем дискуссии для их сближения", - заявил Бон в эфире телеканала BFM.

Французский госсекретарь повторил свою прежнюю позицию о том, что "проект может привести к газовой зависимости от России".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

26 марта председатель совета директоров "Газпрома", председатель российского координационного комитета форума "Петербургский диалог" Виктор Зубков заверил, что строительство трубопровода будет завершено в этом году. По состоянию на 31 марта готовность магистрали составила 95%, осталось уложить около 121 км.