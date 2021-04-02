МИД КНР заявил, что партнерство Китая с Россией усиливается

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Стратегическое всеобъемлющее партнерство Китая и РФ постоянно усиливается, однако оно не направлено против третьих стран. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть, - подчеркнула она на регулярном брифинге, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о взаимодействии двух государств. - В то же время сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран".

По словам официального представителя, Пекин и Москва "твердо придерживаются схожих позиций" по многим вопросам. Как уточнила Хуа Чуньин, китайско-российские отношения "достигли самого высокого уровня в развитии".

"Китай и Россия стали важной силой, способствующей поддержанию глобальной стратегической безопасности и стабильности", - подытожила она.

Как заявил в четверг Сергей Лавров, он считает "никудышными стратегами" политиков, которые пытаются выстраивать диалог с РФ и Китаем свысока. По его словам, в последнее время распространяется мнение, что Вашингтон делает большую ошибку, предпринимая усилия против Москвы и Пекина и "тем самым форсируя их дальнейшее сближение". "Москва и Пекин не дружат против кого бы то ни было", - указал Лавров.

Глава МИД России уточнил при этом, что Москва и Пекин не планируют синхронизировать контрмеры в ответ на санкционные "выходки" Запада.