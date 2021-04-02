Посол РФ в Италии надеется, что шпионский инцидент не отразится на отношениях стран

РИМ, 2 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил возвращение на родину выдворенных из-за шпионского скандала сотрудников военного атташата и выразил надежду, что этот эпизод не отразится негативно на двухсторонних отношениях. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью каналу Rai News 24 .

"Этот инцидент вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата. Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - сказал дипломат.

Он отметил, что Италия является привилегированным партнером России в Европе. "Такой характер отношений складывался десятилетиями. Одновременно Италия - член НАТО и ЕС, где, как известно, действуют правила блоковой солидарности и дисциплины. У нас на этот счет нет никаких сомнений, а тем более иллюзий. При этом Италия традиционно выступает за поддержание устойчивых каналов диалога с Россией в интересах поиска совместных ответов на современные вызовы и угрозы. Мы рассчитываем на преемственность именно такого подхода и в политике нынешнего правительства вашей страны", - сказал Разов.

Во вторник вечером карабинеры специального подразделения задержали итальянского офицера из Генштаба Минобороны Италии вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. В среду, когда стало известно о произошедшем, МИД Италии пригласил посла РФ и заявил о решении выслать двух сотрудников посольства России в Риме. Сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну в четверг. Итальянец находится под стражей по обвинению в шпионаже и передаче секретной информации. В случае признания его вины ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы.