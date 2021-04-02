Парламент Вьетнама принял отставку президента страны в связи с окончанием срока полномочий

ХАНОЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) согласился освободить генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Компартии (КПВ) Нгуен Фу Чонга от обязанностей президента страны в связи с окончанием срока его полномочий в качестве главы государства. Голосование по этому вопросу состоялось в пятницу на проходящей в Ханое 11-й сессии высшего законодательного органа СРВ 14-го созыва.

Генсек ЦК КПВ был избран президентом СРВ в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. На прошедшем в январе этого года XIII партсъезде Нгуен Фу Чонг был переизбран руководителем КПВ на очередной пятилетний срок, при этом он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Кандидатом на пост президента СРВ на период 2021-2026 годов партконференцией был рекомендован премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Ранее в пятницу Нацсобрание приняло отставку Нгуен Суан Фука с поста премьера в связи с завершением срока его полномочий. В понедельник, 5 апреля, парламент проведет голосование по вопросу о его назначении главой вьетнамского государства.

Решение о ротации высших руководящих кадров, включая президента СРВ, премьер-министра и председателя парламента, принятые на январском съезде КПВ, подлежат обязательному утверждению Нацсобранием, которое является по Конституции СРВ высшим органом власти в стране.