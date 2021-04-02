СМИ: власти Австралии расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

ТАСС, 2 апреля. Австралийские власти расследуют случай тромбоза у жителя страны, привившегося от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача Австралии Майкла Кидда.

44-летний пациент, привившийся от коронавируса 22 марта, был госпитализирован с серьезным тромбозом и в настоящее время проходит лечение в больнице Мельбурна. "Этот случай в настоящее время расследует Администрация терапевтических средств (TGA), завтра утром будет проведено собрание, на нем будет рассмотрен этот случай и будет определено, может ли он быть связан с вакциной AstraZeneca", - заявил Кидд.

"Если вам сделали вакцину AstraZeneca и с четвертый по 20 день после вакцинации вы испытываете непрекращающиеся головные боли или другие тревожные симптомы, вам стоит обратиться за медицинской помощью", - предупредил и.о. главного санитарного врача.

Власти Австралии уже расследуют наличие связи между вакцинацией AstraZeneca и возникновением тромбоза, но подчеркивают, что риск заразиться коронавирусом гораздо выше, "чем вероятная угроза редкого нарушения свертываемости крови после вакцинации".

В четверг британский регулятор сообщил о 30 случаях тромбозов у людей, получивших вакцину AstraZeneca. Ряд стран в целях предосторожности приостановил или ограничил использование вакцины этой компании, однако некоторое время спустя большинство из них возобновили применение препарата.