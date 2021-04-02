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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Reuters: делегация США будет в Вене во время работы заседания по ядерной программе Ирана

По данным агентства, делегации Ирана и США будут в одном городе, однако прямых переговоров не будет

ТАСС, 2 апреля. Делегация США 6 апреля будет находиться в Вене во время прохождения там заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия, Иран). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза.

"Делегации Ирана и США будут в одном городе, однако прямых переговоров не будет", - цитирует агентство европейского дипломатического источника. "Мы ведем переговоры по списку ядерных обязательств и снятию санкций. В какой-то момент они должны договориться. <...> Думаю, мы сможем достигнуть этого [консенсуса] менее чем за два месяца", - добавил он.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуться к сделке, однако новая администрация Белого дома пока не спешит реализовать эти намерения на практике.

Соглашение с Ираном в 2015 году подписали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Его задача - преодолеть кризисную ситуацию, связанную с ядерными разработками Тегерана.

Теги
СШАИранВыход США из ядерной сделки с Ираном
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