Авианосец США получил разрешение на проход Суэца после пяти дней задержки

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Атомный авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower получил разрешение на прохождение Суэцкого канала после пятидневной задержки, вызванной инцидентом с застрявшим на нем контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в управлении этой водной артерии.

По его словам, планировалось, что Dwight D. Eisenhower, находившийся во главе боевой группы в Восточном Средиземноморье, пересечет канал 27 марта. "Однако из-за аварии с Ever Given авианосец был вынужден ждать в Средиземное море, пока в пятницу ему не было выдано разрешение пересечь канал в составе северного, идущего через Порт-Саид на юг конвоя", - отметил собеседник агентства.

На протяжении всего пути до выхода в Суэцкий залив сопровождать Dwight D. Eisenhower, который позднее направится в район Персидского залива, будут два буксира управления канала. Авианосец имеет на своем борту 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения, транспортники, а также противолодочные и спасательные самолеты и вертолеты.

Согласно информации судового агентства Египта Leth Agencies, по состоянию на 2 апреля после возобновления навигации канал пересекло 357 судов, еще 206 ожидают прохода, в том числе 91 с южной стороны и 115 - с севера.