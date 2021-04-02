Премьер-министр Японии планирует обсудить с Байденом похищение граждан спецслужбами КНДР

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в пятницу о своем намерении затронуть проблему похищения японских граждан спецслужбами КНДР в ходе предстоящих переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Решение проблемы похищений является самой важной задачей. Не упуская ни единого шанса, я буду прилагать усилия и на переговорах на высшем уровне [с Байденом] для объединения соответствующих намерений и усилий", - приводит слова главы правительства телеканал NHK.

Проблема похищений является камнем преткновения в отношениях между Японией и КНДР, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Ожидается, что встреча Суги и Байдена состоится в Вашингтоне 16 апреля. Помимо КНДР стороны могут обсудить Китай, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс. При этом японский премьер должен стать первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с Байденом.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.