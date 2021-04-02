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Кризис в Белоруссии
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КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму

В список также попали 15 граждан республики

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщило в пятницу КГБ республики.

"Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы "BYPOL" по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - отмечается в сообщении белорусской спецслужбы.

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