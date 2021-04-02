Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Об этом сообщил в пятницу офис главы государства, ссылаясь на соответствующий указ Зеленского.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации", - отмечается в сообщении.

По словам Лысенко, новый орган создан с целью противодействия угрозам нацбезопасности и угрозам интересам Украины в информационной сфере, для борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением. "Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", - сказала она.

Лысенко - магистр права, кандидат юридических наук. Работала помощником первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины, начальником департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов офиса генерального прокурора. С сентября 2020 года возглавляла департамент информационной политики и связей с общественностью Украинской железной дороги.

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом главы государства от 19 марта 2021 года.