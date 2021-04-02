Госдепартамент подтвердил участие во встрече по иранской ядерной сделке в Вене

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США в пятницу подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене на следующей неделе.

"Мы согласились участвовать в переговорах с нашими европейскими, российскими и китайскими партнерами <...>. Мы не ожидаем немедленного прорыва, поскольку впереди трудные дискуссии, но мы считаем, что это разумный шаг вперед. <...> В настоящее время мы не ожидаем, что в рамках этого процесса будут прямые переговоры между США и Ираном, хотя США по-прежнему открыты к ним", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.