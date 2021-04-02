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СМИ: делегация из Ирана отказалась вести переговоры с США в Вене

Тегеран не принимает предложений по поэтапному снятию санкций со стороны Вашингтона, сообщил источник Press TV

ТЕГЕРАН, 2 апреля. /ТАСС/. Иранская делегация не будет вести прямые или непрямые переговоры с представителями США во время заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которое состоится в Вене 6 апреля. Об этом сообщил в пятницу телеканал Press TV со ссылкой на источник.

"До снятия всех санкций Иран не будет проводить ни прямых, ни косвенных переговоров с США", - отметил он.

Источник добавил, что "Тегеран не принимает предложений по поэтапному снятию санкций со стороны Вашингтона".

Ранее в пятницу Госдепартамент подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене. Агентство Reuters сообщает, что делегации Ирана и США будут в одном городе, однако прямых переговоров не будет.

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