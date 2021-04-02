Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - утверждается в сообщении.

Кроме того, американский лидер выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине. "Он [Байден] подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и осуществлению программы реформ, основанных на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры [двух стран] согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе.

Стороны также обсудили "важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе".

Байден заявил Зеленскому о своем желании посетить Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

За время президентства это первый разговор Байдена с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.