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Зеленский заверил Байдена в стремлении добиться мира в Донбассе

Президент Украины отметил, что ценит поддержку США на разных уровнях

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил американского коллегу Джозефа Байдена в своем стремлении добиться мира в Донбассе. Об этом он написал в Twitter, комментируя состоявшийся в пятницу первый телефонный разговор с новым главой администрации США.

"Рад поговорить с Джозефом Байденом... Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность [экономики] и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - отметил Зеленский.

Он добавил при этом, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях. "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий", - подчеркнул Зеленский.

Теги
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