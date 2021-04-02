Зеленский заверил Байдена в стремлении добиться мира в Донбассе

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил американского коллегу Джозефа Байдена в своем стремлении добиться мира в Донбассе. Об этом он написал в Twitter, комментируя состоявшийся в пятницу первый телефонный разговор с новым главой администрации США.

"Рад поговорить с Джозефом Байденом... Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность [экономики] и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - отметил Зеленский.

Он добавил при этом, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях. "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий", - подчеркнул Зеленский.