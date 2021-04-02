Хантер Байден утверждает, что к скандалу вокруг него и Burisma может быть причастна Россия

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - утверждает, что к истории вокруг появления предположительно его портативного компьютера, содержавшего переписку с руководством украинской газодобывающей компании Burisma, могла быть причастна Россия. При этом Хантер Байден допускает, что упомянутая переписка действительно находилась на принадлежавшем ему лэптопе. С заявлениями соответствующего содержания он выступил в интервью телекомпании CBS, выдержки из которого были распространены в пятницу.

На прямой вопрос, идет ли речь о его компьютере, Хантер Байден ответил: "Правда, не знаю". "Я действительно не знаю ответ. <...> Не имею представления", - сказал сын американского лидера. В связи с этим у него поинтересовались, может ли это в таком случае быть действительно его лэптоп. "Конечно. Безусловно", - признал Хантер Байден. "Может иметься лэптоп, украденный у меня. Может быть, в отношении меня была совершена хакерская атака. Возможно, это была российская разведка", - добавил сын главы администрации США. Между тем осенью минувшего года Джон Рэтклифф, являвшийся тогда директором национальной разведки США, опровергал предположения о том, что американские спецслужбы связывают утечку писем Хантера Байдена с Россией.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в США в 2020 году демократ Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканская партия США заостряла внимание на том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. В ее правление в 2014 году вошел Хантер Байден. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановили.

Республиканцы в США подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Сами они это отрицают.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, содержавшаяся на предположительно принадлежавшем ему лэптопе, который был сдан в ремонт в Делавэре. В этом штате проживают Байдены. Из переписки следует, в частности, что Хантер Байден мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В другом послании у Байдена-младшего спрашивали совета по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.