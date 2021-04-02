Зеленский пообещал наказать виновных в демонтаже части нефтепродуктопровода СЗН

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), который решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны вернули в госсобственность, и назвал это уничтожение диверсией.

"В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 14 км нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность", - заявил глава государства в пятницу.

19 февраля СНБО принял решение о возврате в госсобственность нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который является частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, его владельцами являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с "окружением Виктора Медведчука". Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, всем соответствующим органам дано указание разобраться, каким образом "собственность государства оказалась в частных руках".

Ранее директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн предупредил, что в случае возвращения в госсобственность данный трубопровод перестанет функционировать и превратится в "кучу металлолома". Кроме того, по мнению эксперта, это приведет к удорожанию стоимости дизельного топлива в стране.