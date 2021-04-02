Белый дом подтвердил, что встреча лидеров США и Японии пройдет 16 апреля

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что личная встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги состоится в Вашингтоне 16 апреля.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать премьер-министра Японии Сугу в Белом доме в пятницу, 16 апреля", - заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

"Это будет первый очный визит иностранного лидера при администрации Байдена-Харрис, отражающий важность, которую мы придаем двусторонним отношениям с Японией, а также дружбе и партнерству с японским народом", - отметила представитель Белого дома. Камала Харрис является нынешним вице-президентом США.

Дату переговоров Байдена и Суги объявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. До этого информационное агентство Kyodo передавало, что встреча Суги и Байдена, которая, по данным японских СМИ, должна была состояться в США 9 апреля, может быть отложена. Официально эта дата сторонами не называлась.

Перед поездкой в Вашингтон Суга пройдет вакцинацию от коронавируса. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят Китай, КНДР, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс.