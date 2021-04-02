Британия обеспокоена сообщениями о концентрации российских сил вблизи границ Украины

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании обеспокоено сообщениями о перемещении российских войск недалеко от границ Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter на странице главы МИД королевства Доминика Рааба, который в пятницу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"В сегодняшнем разговоре с Дмитрием Кулебой я вновь подтвердил, что Соединенное Королевство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Рааб. По его словам, британская сторона "крайне обеспокоена военными мероприятиями России", которая якобы "угрожает Украине".

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.