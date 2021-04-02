Словенская оппозиция начала процесс вынесения вотума недоверия премьер-министру

ЛЮБЛЯНА, 2 апреля. /ТАСС/. Словенская оппозиция в лице левоцентристских партий "Список Марьяна Шареца", "Социальные демократы", "Левые" и Партии Аленки Братушек направила в Государственное собрание республики резолюцию о начале процесса вынесения парламентом вотума недоверия действующему председателю правительства республики Янезу Янше. Лидеры указанных политических заявили об этом на прошедшей в пятницу пресс-конференции.

Оппозиционеры обвиняют премьер-министра в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и провале кампании по вакцинации населения. Кроме того, левоцентристы считают председателя правительства Словении виновным в незаконном оказании давления на прокуратуру республики и Словенское агентство печати.

Власти все обвинения отрицают: председатель парламентской партии правящей Словенской демократической партии Даниэль Кривец в своем заявлении для прессы назвал попытку вынесения вотума "инструментом дестабилизации правительства и борьбы за власть".

Точная дата голосования пока не определена. При этом неспособность правящей коалиции обеспечить большинство в 46 мандатов, необходимое для утверждения инициатив кабинета министров Государственным собранием, проявилась в ходе не увенчавшегося успехом для властей голосования по вопросу смены фигуры спикера парламента на кандидата от правительства, прошедшего 30 марта. Ранее коалиции удавалось проводить свои инициативы через парламент благодаря договору о сотрудничестве с оппозиционной Словенской национальной партией и депутатами от национальных меньшинств, а также поддержке со стороны ряда депутатов из рядов Демократической партии пенсионеров Словении, формально покинувшей коалицию в декабре 2020 года.