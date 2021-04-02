США отменили санкции в отношении Международного уголовного суда

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Новая администрация США приняла решение отменить односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Согласно ему, ранее в пятницу нынешний глава Белого дома Джо Байден одобрил аннулирование президентского указа, предусматривавшего применение упомянутых рестрикций. Это означает прекращение использования "экономических санкций и визовых ограничений" в отношении МУС, поясняет глава американской дипломатии.

"Как следствие, - уточняет госсекретарь США, - санкции, введенные предыдущей [американской] администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются". Кроме того, Госдепартамент США отказывается от "отдельной [от санкций] политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС", подчеркивает Блинкен. Согласно изложенной им информации, администрация Байдена сделала данные шаги, поскольку после оценки американской санкционной политики в отношении Международного уголовного суда пришла к выводу, что та "была неуместной и неэффективной".

Тем не менее новое правительство США решительно не согласно с действиями этого суда, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине, предупреждает Блинкен. Помимо того, указывает он, американские власти продолжают возражать против распространения юрисдикции МУС на граждан тех государств, которые не являются сторонами данного органа, включая США и Израиль. Однако администрация Байдена намерена решать такие вопросы путем взаимодействия со "всеми сторонами", а не "посредством введения санкций", заверяет глава внешнеполитического ведомства США. Он добавляет, что Вашингтон воодушевлен обсуждением "широкого спектра реформ", призванных усовершенствовать использование МУС своих ресурсов, содействовать предотвращению этим органом особо тяжких преступлений и привлечению виновных в них к ответственности.

Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении МУС, в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуды и Мочочоко Министерство финансов США как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа объявило в минувшем сентябре.