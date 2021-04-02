Совбез Украины ввел санкции против иностранных компаний, в том числе из России

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил введение санкций в отношении ряда российских компаний. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в эфире телеканала "Украина-24", информируя об итогах заседания Совбеза.

"Есть компании из РФ, есть из других стран, которые сегодня также попали в санкционный список", - сказал Данилов.

При этом в Киеве пока не конкретизируют введенные ограничения и не приводят названия компаний. О том, что санкции затронули филиал Россотрудничества в Киеве, а также еще 10 российских компаний, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Совбезе.

Прежние рестрикции сводились к блокировке активов, ограничению торговых операций, частичному или полному прекращению транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращению вывода капиталов за пределы страны. Кроме того, среди принятых мер - прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в области безопасности и обороны, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, визовые ограничения и разрыв международных договоров.