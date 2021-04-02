СМИ: виновник инцидента у Конгресса был сторонником движения "Нация ислама"

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американские власти считают, что виновником инцидента у комплекса зданий Конгресса США был житель штата Индиана Ноа Грин, он разделял цели движения "Нация ислама". Об этом сообщил в пятницу американский телеканал MSNBC.

По словам его источников в правоохранительных органах, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку базирующемуся в США движению "Нация ислама". Оно было основано в штате Мичиган в 1930 году. Представители движения, в частности, заявляют, что выступают за распространение указанной религии, за улучшение положения афроамериканцев. Некоторых сторонников "Нации ислама" обвиняли в предубежденном отношении к белым американцам и расизме.

Как уточнили источники, Грин писал в Facebook в последние несколько дней, что потерял работу и нуждается в "духовном наставничестве". По сведениям телеканала, следователи, которые пытаются установить, какими мотивами руководствовался подозреваемый, примут во внимание эти записи. Автомобиль Грина, предположительно, был зарегистрирован в штате Вирджиния.

Несколькими часами ранее подозреваемый сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Он был застрелен правоохранителями. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.