МУС приветствовал решение США отменить санкции в отношении инстанции

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) приветствует решение новой администрации США отменить санкции, введенные ранее в отношении инстанции.

"Председатель Ассамблеи государств - участников Римского статута [Сильвия Фернандес де Гурменди] и Международный уголовный суд приветствуют решение администрации США отменить санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников МУС", - говорится в распространенном в пятницу сообщении его пресс-службы.

В свою очередь сама де Гурменди отметила, что данное решение "способствует укреплению работы суда и в более общем плане продвижению международного правового порядка".

"Верю, что это решение знаменует начало нового этапа в рамках наших общих усилий по борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества, - подчеркнула она. - Ассамблея и ее вспомогательные органы всегда приветствовали участие Соединенных Штатов и всех других государств в своей работе и поощряли тесное сотрудничество с судом".

Санкции и ограничения были введены прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом. Под их действие, в частности, попадали прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

В обнародованном ранее в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что данные рестрикции отменяются, поскольку были признаны неуместными и неэффективными. Однако при этом новое правительство США подчеркнуло, что решительно не согласно с действиями суда, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине.