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Ситуация на Корейском полуострове
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США, Южная Корея и Япония заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

В Белом доме отметили, что "помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет" КНДР
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро подтверждают приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи в Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) близ Вашингтона.

"Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трехстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отмечается в документе.

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