Reuters: страны Европы и США предоставляют Тайваню помощь в строительстве подлодок

ТАСС, 3 апреля. Европейские страны и США помогают осуществить проект Тайваня по строительству подводных лодок. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство острова.

В заявлении, опубликованном в пятницу вечером, власти Тайваня отрицают данные из публикации американского издания The National Interest, согласно которым в 2019 году свою помощь в строительстве подводных лодок предлагала КНДР. "При разработке наших подводных лодок никогда не было контактов с КНДР, нет и никогда не будет; помощь предоставляется важными странами Европы и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении без дополнительных подробностей.

Агентство отмечает, что две из четырех имеющихся у Тайваня подводных лодок были построены в Нидерландах в 1980-х годах, хотя впоследствии страна отказалась продавать острову другие.

Программа строительства собственного подводного флота была запущена на Тайване в ноябре прошлого года. Конструкторам из кораблестроительной корпорации CSBC поставили задачу построить своими силами восемь субмарин. Первый прототип стоимостью $1,7 млрд должен быть представлен летом 2024 года.

Тайвань с 2001 года добивался возможности закупки восьми подлодок в Соединенных Штатах - у своего главного поставщика военной техники. Однако американская сторона не включила субмарины в число вооружений, утвержденных для поставки на остров. Против этого выступает КНР, считающая Тайвань одной из своих "временно отколовшихся" провинций.