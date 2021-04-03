Полиция Малайзии подтвердила легальное пребывание в стране всех граждан КНДР

СИНГАПУР, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Малайзии заверила, что все находящиеся на территории страны граждане КНДР являются участниками государственной иммиграционной программы, а все их перемещения контролируются. Об этом сообщил в субботу агентству BERNAMA генеральный инспектор правоохранительных органов Абдул Хамид Бадор.

"Ситуация находится под контролем, все северокорейские граждане, проживающие в стране, являются участниками программы "Малайзия - мой второй дом", - подчеркнул глава полиции. По его словам, "вопросы о прекращении действия их виз и высылке на родину после решения Пхеньяна разорвать дипотношения с Куала-Лумпуром будут зависеть от иммиграционного управления страны".

Несколько дней назад южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило о якобы находящихся в Малайзии сотнях рабочих-мигрантов, среди которых большое количество секретных агентов, занимающихся контрабандой оружия, а также предметов роскоши. Издание также утверждало, что страна является транзитным пунктом для поставок оружия из КНДР в Иран и Сирию, а также обратных поставок из государств Ближнего Востока.

В конце прошлого месяца Пхеньян заявил о разрыве дипотношений с Куала-Лумпуром из-за экстрадиции в США гражданина КНДР, которого обвиняют в отмывании денег и поставках на родину предметов роскоши в обход международных санкций. После этого малайзийский МИД потребовал от сотрудников посольства республики покинуть территорию страны.