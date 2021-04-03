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Кравчук назвал Украину врагом России

По словам украинского экс-президента, для стран Запада стало очевидно, что "с Россией договариваться нельзя"
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук EPA/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас Украина для России является врагом, а Белоруссия - холуем. Об этом он сказал в пятницу в вечернем эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Как сказал [писатель Александр] Солженицын, у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи. Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия. И это очевидно", - сказал Кравчук.

При этом он рассказал, что при всех его переговорах со многими лидерами Запада они интересовались позицией РФ по тому или иному вопросу, спрашивая о то, "как на это посмотрит Москва". "И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя", - отметил Кравчук.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАРоссияСолженицын, Александр ИсаевичКравчук, Леонид Макарович
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