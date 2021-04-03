В Тегеране заявили, что Иран не примет предложение США о постепенном снятии санкций

ТЕГЕРАН, 3 апреля. /ТАСС/. Иранская сторона не намерена принимать предложение США о постепенном снятии санкций. Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Press TV официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Предложение о постепенном [снятии санкций] не рассматривается", - сказал он. По словам дипломата, "окончательной позицией Ирана является отмена всех санкций США".

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возвращение к ядерной сделке может затянуться. По ее словам, предстоящая на следующей неделе в Вене встреча, посвященная Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), может быть полезна, даже если впереди долгий дипломатический путь.

Ранее в пятницу телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что иранская делегация не будет вести прямые или непрямые переговоры с представителями США во время заседания Совместной комиссии по СВПД, которое состоится в Вене 6 апреля.