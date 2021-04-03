Армянская оппозиция полностью освободила улицы для движения транспорта у здания парламента

ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Представители армянского оппозиционного "Движения за спасение родины" решили разблокировать улицу Демирчяна, прилегающую к парламенту республики, таким образом, полностью восстановив движение вокруг законодательного органа. Об этом говорится в заявлении оппозиции.

"С сегодняшнего дня мы освобождаем улицу Демирчяна", - говорится в заявлении. Оппозиция также сообщила, что после демонтажа палаточного лагеря в столице, намерена устраивать акции протеста в регионах.

Активисты оппозиционного движения 25 февраля перекрыли проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, после того как уже бывший начальник генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 9 марта противники Пашиняна также перекрыли перпендикулярную проспекту улицу Демирчяна, чтобы парламентарии не смогли войти в здание законодательного органа. Однако полиция не позволила им заблокировать хозяйственный вход армянского парламента, в результате чего работа законодательного органа не была нарушена.

23 марта оппозиция полностью перенесла палаточный лагерь с проспекта Баграмяна на прилегающую улицу Демирчяна, разблокировав движение по проспекту.

18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.