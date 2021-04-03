СМИ: конференция по Афганистану в Турции начнется 16 апреля

ТАСС, 3 апреля. Конференция по вопросу мирного урегулирования в Афганистане начнется в Турции 16 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал 1 TV.

По его сведениям, ожидается, что мероприятие продлится порядка 10 дней.

Семь политических партий Афганистана в совместном заявлении приветствовали предстоящую встречу и выразили надежду, что в ходе обсуждений сторонам удастся добиться решения, которое положит конец военным действиям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести конференцию по афганскому урегулированию с участием США, России, Китая, Пакистана, Индии и Ирана под эгидой ООН, а также межафганскую встречу высокого уровня в Турции. Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что в Стамбуле состоятся такие переговоры. Предполагалось, что они пройдут в апреле, но точные сроки пока не назывались.