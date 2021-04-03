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В МУС заявили о готовности восстановить отношения с США

В Международном уголовном суде также отметили, что США традиционно вносят важный вклад в соблюдение международного уголовного права

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) готов к восстановлению конструктивного взаимодействия с США после снятия американской администрацией ограничений и санкций в отношении инстанции. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МУС.

"МУС приветствует решение администрации США снять санкции, под которые попадали прокурор [МУС] Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, а также визовые ограничения в отношении определенных сотрудников суда, - отмечается в документе. - МУС помнит, что США традиционно вносят важный вклад в соблюдение международного уголовного права. И суд готов к восстановлению отношений с США в продолжение этой традиции на основе взаимного уважения и конструктивного подхода".

Санкции и ограничения были введены в сентябре 2020 года прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом. В обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что данные рестрикции отменяются, поскольку были признаны неуместными и неэффективными. При этом новое правительство США подчеркнуло, что решительно не согласно с действиями суда, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине.

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