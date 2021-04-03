В Тбилиси проходит митинг с требованием отменить запрет выхода на улицу после 21:00

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Гражданские активисты в субботу проводят митинг в Тбилиси с требованием снять ограничение на выход людей на улицу в ночное время, которое действует из-за пандемии коронавируса ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск). Об этом сообщил грузинский телеканал TV Pirveli .

"Мы очень злые, потому что нельзя заставлять собственное население в течение 200 дней быть дома. Мы не являемся рабами, скотами, чтобы нас закрывали дома", - сказал лидер гражданского движения "Стыдно" Гига Макарашвили в интервью телеканалу.

Демонстранты стали собираться в разных уголках Тбилиси, а затем одновременно направились к проспекту Руставели, где расположено здание парламента. Они также требуют аннулировать штрафы, выписанные людям за нарушение запрета на ночное передвижение.

Митингующие планируют демонстративно нарушить запрет на ночное передвижение и остаться у парламента после 21:00. Гражданских активистов поддерживают оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы" и "Лело для Грузии."

Запрет на передвижение в ночное время для жителей Грузии был введен правительством в ноябре 2020 года. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 283 369 заразившихся, что составляет 7,62% населения республики. Выздоровели 274 145 пациентов, 3 804 человека скончались.

В Грузии с 15 марта ведется вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. По данным Минздрава, уже привито более 9,7 тыс. медработников и людей старше 65 лет. Власти планируют к концу года вакцинировать 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.