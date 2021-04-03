Посол Катара заявил, что страна будет стараться вывести отношения с РФ на новый уровень

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Доха приложит усилия, чтобы вывести партнерство с Москвой на качественно новый уровень, у РФ и Катара есть много возможностей для этого. Об этом заявил ТАСС новый посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

"Отношения между Государством Катар и Российской Федерацией сегодня - это высокоразвитое партнерство. Конечно, у обеих сторон еще есть много возможностей, над которыми можно работать, чтобы продвинуться на совершенно особый уровень двусторонних отношений. Мы полны решимости приложить наши усилия в этом направлении", - сказал он.

По словам посла, важным шагом на пути развития отношений между странами стало открытие 1 апреля Катарского центра арабского языка в Москве. Аль Тани пояснил, что знание языка является "решающим фактором, позволяющим понять культуру Катара и культуру арабского региона в целом".

"Знание арабского языка обеспечивает понимание культуры Катара и Ближнего Востока в целом, что, как следствие, способствует углублению активных исторических отношений России с арабским миром, - подчеркнул он. - Изучение языка как базового компонента культуры - это шаг к конвергенции и взаимопониманию в политике, бизнесе и социуме".

Дипломат также выразил убежденность в том, что "знание арабского языка устраняет расстояния и границы", а также предоставляет большие возможности для укрепления и углубления отношений Москвы и Дохи.

В середине февраля Аль Тани вручил копии верительных грамот спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилу Богданову.