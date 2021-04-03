Десятки сотрудниц полиции пострадали во время акции протеста феминисток в Мехико

МЕХИКО, 3 апреля. /ТАСС/. Не менее 30 полицейских женского пола получили травмы в стычках во время акции протеста феминисток в центре столицы Мексики. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета El Universal.

Порядка 400 участниц организованной в пятницу вечером манифестации требовали расследовать гибель гражданки Сальвадора при задержании в городе Тулум в штате Кинтана-Роо. Группа агрессивно настроенных протестующих попыталась прорваться в Национальный дворец через установленные ограждения и применила молотки в стычках со стражами порядка. Трем пострадавшим сотрудницам правоохранительных органов потребовалась госпитализация, уточнила газета.

Мигрантка из Сальвадора Виктория Саласар, легально находившаяся на территории Мексики, погибла при задержании 27 марта. Согласно официальным данным, к ее смерти привел перелом шейного позвонка, вызванный чрезмерным применением силы. Полицейские, участвовавшие в задержании Саласар, были взяты под стражу. Если суд признает их виновными в убийстве, то им может грозить до 50 лет лишения свободы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 марта выразил соболезнования в связи со случившимся в Тулуме. По его словам, Саласар "подверглась жестокому обращению и была убита". Глава государства пообещал, что виновные в совершении этого преступления понесут наказание.