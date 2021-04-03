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СМИ: в Иордании предотвратили попытку госпереворота

По соображениям безопасности задержали несколько человек, среди них член королевской семьи и бывший советник Абдаллы II Бассам Авадалла

БЕЙРУТ, 3 апреля. /ТАСС/. Иорданское агентство Петра сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.

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