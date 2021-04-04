Болгария выбирает депутатов 45-го Народного собрания

СОФИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Граждане Болгарии в воскресенье выбирают своих представителей в 45-е Народное собрание (парламент) страны. В 07:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране откроются около 12 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать около 6,7 млн человек. Еще 465 участков будут открыты в 66 странах мира.

За ходом голосования будут следить свыше 3,4 тыс. наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

В связи с тем, что выборы проводятся в условиях пандемии, самое пристальное внимание уделено безопасности членов избирательных комиссий и голосующих граждан. Обязательными являются соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Лица с симптомами простудных заболеваний на участки для голосования допущены не будут. Члены выездных комиссий, которые будут работать в лечебных учреждениях или общаться с избирателями, находящимися под карантином, получат полный комплект средств индивидуальной защиты.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизовано около 20 тыс. полицейских.

Единоличный лидер

За два дня до голосования ведущие социологические службы опубликовали последние предвыборные прогнозы и сделали вывод, что партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил в очередной раз получит большинство голосов избирателей. Эксперты предполагают, что ГЕРБ поддержит около 28% избирателей, тогда как ее главный оппонент Болгарская социалистическая партия (БСП) получит около 20%.

Третье место в опросах занимают новая партия "Есть такой народ" и Движение за права и свободы, которые могут получить около 13% голосов соответственно.

С большой долей вероятности четырехпроцентный избирательный барьер преодолеют "Демократическая Болгария" (около 6%), гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (около 5%) и партия ВМРО (около 4%).

Несмотря на массовые акции протеста с требованием отставки правительства во главе с лидером партии ГЕРБ Бойко Борисовым, которые продолжались с лета 2020 года, избирательная кампания в Болгарии проходила вяло. Ярких публичных дебатов, предвыборных акций и выступлений практически не было.

Приоритеты политических партий

Лидер политической партии ГЕРБ и премьер-министр Бойко Борисов практически всю предвыборную кампанию провел за рулем внедорожника, объезжая крупнейшие стройки страны - автомагистрали, газопроводы, компрессорные станции и новые предприятия, заверяя избирателей, что только ГЕРБ может нести ответственность за будущее Болгарии, обещая защиту жизни и здоровья граждан, а также "работу, работу, работу".

Главный соперник партии ГЕРБ - Болгарская социалистическая партия - заявила о желании лишить правящих сегодня политиков власти и о необходимости решительных перемен. Лидер партии Корнелия Нинова подготовила конкретный план управления на ближайшие 100 дней после выборов, подчеркнув необходимость стабилизации системы здравоохранения и экономики страны, развития социальной политики, обеспечения роста доходов граждан и увеличения рабочих мест.

Все лидирующие политические партии заявили о необходимости борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти.

Что дальше?

Самый сложный вопрос, на который предстоит дать ответ болгарским политикам, - это вопрос о новом правительстве страны. На данный момент абсолютно ясно, что для его формирования необходима коалиция, вероятно, из представителей трех партий. Однако неизвестно, какие конкретно партии смогут составить стабильное парламентское большинство.

Глобальная коалиция - БСП и ГЕРБ - выглядит невозможной, лидеры партий категорично заявили об отказе от подобного сотрудничества. Также вне будущей коалиции оказывается Движение за права и свободы, с которым не хочет сотрудничать ни одно из политических движений. Политические формации "Есть такой народ", "Встань. Мафия вон" и "Демократическая Болгария" вроде бы готовы объединиться, но предварительные расчеты показывают, что обеспечить в парламенте стабильного большинства им, вероятнее всего, не получится.

Вполне возможен вариант, при котором переговоры о парламентской коалиции окажутся неудачными. В этом случае, вероятно, осенью Болгарию может ждать новое голосование, которое пройдет одновременно с кампанией по выборам президента республики.

Первые данные экзитполов будут опубликованы в воскресенье в 20:00 (время совпадает с московским), но окончательные итоги голосования станут известны с задержкой на три-четыре дня, а, возможно, и позднее, так как голосование будет проводится с одновременным использованием специализированных машин и традиционных бюллетеней, что, по оценкам экспертов, существенно затруднит процедуру обработки протоколов голосования.