Саудовская Аравия поддержала меры короля Иордании по сохранению стабильности в стране

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Канцелярия королевского двора Саудовской Аравии выступила в субботу с заявлением в поддержку мер, принятых иорданским королем Абдаллой II по сохранению стабильности в стране.

"Саудовская Аравия стоит на стороне Иордании и поддерживает решения короля Абдаллы II, которые пресекли попытку посягательства на безопасность и стабильность страны", - подчеркивается в документе, переданном телеканалом Al-Hadath. В нем указывается, что "саудовское королевство связывают с Иорданией тесные братские отношения и общая судьба, поэтому ее безопасность крайне важна для Эр-Рияда".

Ранее начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти сообщил, что иорданские спецслужбы задержали Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллу. Как отметил генерал, еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

"Ведется расследование, и его итоги будут обнародованы со всей прозрачностью и ясностью", - сказал аль-Хунейти. При этом он подчеркнул, что все меры приняты силовиками в рамках закона. Начальник генштаба опроверг информацию ряда СМИ о задержании в Аммане бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна, сообщив, что бывший наследник престола находится на свободе. "Однако принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве", - подчеркнул он.

"Никто не стоит выше закона, а безопасность и стабильность Иордании имеют приоритет над любыми другими соображениями", - заявил генерал.