Демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии прошли в Румынии

БУХАРЕСТ, 4 апреля. /ТАСС/. Манифестации протеста против введенных властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошли в субботу уже седьмой день подряд в Бухаресте и других городах Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres .

Участники акции протеста в Бухаресте провели шествие от Университетской площади к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, до Дворца парламента.

Манифестанты размахивали трехцветными флагами, дудели в вувузелы, стучали в кастрюли и сковородки. Они скандировали: "Свободу", "Долой предателей", "Партии разные, ничтожество одинаковое". Они критиковали "санитарную диктатуру" и требовали отставки правительства, выражая недовольство закрытием школ, сокращением графика работы магазинов и обязательным ношением масок на открытом воздухе.

Большинство манифестантов были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Среди участников были представители оппозиционной парламентской партии "Альянс за объединение румын" с ее лидером Джордже Симионом. Колонна протестующих сопровождалась жандармами.

Согласно Agerpres, число протестующих на площади Победы составляло около 1 тыс. Представитель полиции Бухареста сообщил, что организаторы акции протеста будут оштрафованы, так как количество ее участников значительно превысило разрешенные санитарными нормами 100 человек. Инцидентов во время шествия зарегистрировано не было.

Румынские власти неделю назад ужесточили ограничительные меры против распространения коронавируса. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00, сокращены часы работы магазинов. Протесты против этих мер прошли также в ряде других городов Румынии.