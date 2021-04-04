Франция и ФРГ поддержали суверенитет Украины на фоне обострения в Донбассе

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в ночь на воскресенье.

"Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, - гласит коммюнике. - Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к "прекращению препятствий свободе передвижения" ее участников.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. В субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.