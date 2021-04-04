Трамп призвал бойкотировать компании, выступившие против избирательного закона в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, выступившие против нового избирательного закона в штате Джорджия. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News.

Ранее ряд компаний и организаций, в числе которых Главная лига бейсбола (MLB), производитель напитков Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines и другие, выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии. "Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор - у нас намного больше людей, чем у них [демократов]. Бойкотируйте MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят", - приводит телеканал заявление Трампа. Как отмечает Fox News, некоторые законодатели из числа республиканцев в Джорджии убрали продукцию Coca-Cola из своих офисов в знак протеста.

Принятый в Джорджии закон в числе прочего вводит ужесточенные требования для регистрации избирателей, в том числе требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, на котором есть фотография. Он вводит ограничения на заочное голосование и ограничивает время проведения голосования в день выборов, а также запрещает раздавать воду и пищу людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок.

На прошлой неделе президент США Джо Байден осудил этот закон, сравнив его с дискриминационными "законами Джима Кроу", которые до 1960-х годов фактически продолжали ограничивать права чернокожего населения США и закрепляли расовую сегрегацию.