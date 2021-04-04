Премьер-министр Болгарии заявил, что страна проводит самые дорогие выборы в своей истории

СОФИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории. Такое заявление глава правительства сделал в воскресенье после того, как принял участие в голосовании.

"Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около €25 млн) ушли на вакцины (для обеспечения безопасности выборов в условиях пандемии в стране была проведена массовая вакцинация всех граждан, задействованных в организации голосования, - прим. ТАСС), 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов (около €75 млн)", - сказал премьер-министр.

Говоря о парламентских выборах, Борисов подчеркнул, что "всегда соглашался с мнением народа, высказанным во время голосования", а его партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) провела "самую толерантную предвыборную кампанию".

Сопредседатель партии "Демократическая Болгария" Христо Иванов полагает, что по итогам выборов удастся сформировать легитимный парламент. "Ожидаю, что выборы, которые проводятся сегодня, будут честными, работаем над этим. А после выборов жду, что сформируется парламент с большей легитимностью и он начнет разговор об изменениях в развитии страны. Необходимо выходить и голосовать за перемены, за то, чтобы в Болгарии действительно была демократия. За свободу, законность, модернизацию", - сказал он.

Лидер Движения за права и свободы Мустафа Карадай также отдал свой голос за восстановление демократии в стране. "Голосовал за восстановление государственности, за восстановление нормальной политики, за восстановление демократии в Болгарии. Голосовал за ускоренное экономическое развитие страны", - подчеркнул Карадай.

Голосование на парламентских выборах в Болгарии началось в 07:00 мск, по данным социологического агентства "Маркет линкс", представленным в эфире телеканала bTV, за первые полтора часа голосования участие в выборах приняли около 3,2% избирателей. Участки закроются в 20:00 мск, после чего, как ожидается, будут опубликованы первые данные экзитполов. За 240 мест в 45-м Народном собрании (парламенте) страны борются представители 22 партий и восьми коалиций.