Кандидат от "Слуги народа" победил на довыборах в Раду

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Кандидат от президентской партии "Слуга народа", многократный призер соревнований по силовому многоборью Василий Вирастюк победил на промежуточных выборах в Верховную раду в 87 округе Ивано-Франковской области. Об этом в воскресенье после обработки всех протоколов сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 15 076 избирательный, он набрал 31,25% голосов. За ним следуют кандидат от политической партии "За будущее" Александр Шевченко, набрал 29,69% голосов, на третьем месте с 28,86% Руслан Кошулинский от националистической партии "Свобода".

Вирастюк - заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье. 11 февраля 2021 года съезд политической партии "Слуга народа" выдвинул его кандидатом в депутаты Верховной рады. По словам спортсмена, предложение баллотироваться ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Голосование на промежуточных выборах депутатов Верховной рады в одномандатном округе Ивано-Франковской области состоялось 28 марта. Необходимость в этих выборах возникла после того, как депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в 87 округе Ивано-Франковской области, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.

На Украине 28 марта из-за досрочного прекращения полномочий еще одного депутата промежуточные выборы также состоялись в 50 округе на подконтрольной Киеву части Донецкой области. По данным ЦИК Украины, победу там одержал мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов. На втором месте - адвокат Валентин Рыбин от "Партии Шария" с 13% голосов, на третьем - кандидат от партии "Европейская солидарность" и подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которую поддержали 6,69% избирателей.