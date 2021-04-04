Кравчук потребовал удалить с переговоров контактной группы эксперта от ДНР

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Украина не будет участвовать в переговорах контактной группы, если Донецкая народная республика (ДНР) не исключит из своей делегации общественного эксперта, журналиста Майю Пирогову, заочно осужденную украинским судом за деятельность в структурах ДНР. Об этом заявил в субботу глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

"Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона [Майя Пирогова] появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока [спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине] Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса", - цитирует слова Кравчука издание "Украинская правда". "Наша [украинская] делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - сказал глава делегации Киева.

Кравчук добавил, что не знает, появится ли Майя Пирогова на следующем заседании контактной группы, которое должно состояться 14 апреля. По его словам, представители ДНР сообщили, что она заболела и пока не может присутствовать на переговорах.

Украинская сторона не впервые выдвигает требование к ДНР исключить Майю Пирогову из состава делегации республики на переговорах в минском формате. Так, во время заседания контактной группы 17 марта, как сообщал МИД ДНР, украинская делегация демонстративно покинула заседание контактной группы во время обсуждения политической повестки, требуя исключить из делегации ДНР Майю Пирогову, которая принимает участие в переговорах как эксперт и представитель общественности. В свою очередь, украинский журналист Сергей Гармаш, которого делегация Киева включила в своей состав в качестве общественного эксперта, также сообщил 17 марта в Facebook, что недовольство представителей Киева вызвало присутствие в делегации ДНР журналиста Майи Пироговой, заочно осужденной на Украине за деятельность в ДНР, которую Киев считает "террористической организацией". По итогам следующего заседания контактной группы, состоявшегося 31 марта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинская делегация пытается вывести из переговоров представителей Донецкой и Луганской народных республик.

Донецкий журналист и блогер Майя Пирогова в июле 2015 года была приговорена заочно украинским судом к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Приговор был вынесен по статье украинского Уголовного кодекса "Создание террористической группы или террористическая деятельность". В качестве обоснования своего вердикта украинский суд назвал тот факт, что Майя Пирогова в 2014 году присоединилась к структурам Донецкой народной республики, которую власти Украины считают террористической организацией, а также то, что она занимала должность директора департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР.